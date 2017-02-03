Конкурс юных рязанских краеведов выявил лучших

Рязанский центр детско-юношеского туризма и краеведения с 1 по 3 февраля провел XII областной конкурс по школьному краеведению «Рязанская земля. История. Памятники. Люди». На конкурс было принято более ста работ из 24 районов области. К традиционным номинациям «Летопись родного края», «Родословие. Наши земляки», «Культурное наследие», «Этнография», «Военная история» по просьбам педагогов и учащихся прибавилась еще одна – «Духовное наследие». Больше всех участников конкурса представил Скопинский район – 20 человек. В числе лауреатов оказались дети из Шиловского, Захаровского, Михайловского, Клепиковского районов и Рязани.

Абсолютным победителем конкурса этого года стала Екатерина Агафонова из поселка Тума, посвятившая свою работу народному березовому промыслу.