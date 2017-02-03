Сборная НХЛ области и команда друзей Олега Смирнова провели матч в Рязани

Поединок был приурочен к 50-летию капитана команды «Автоимпорт», регионального представителя Ночной хоккейной лиги в Рязанской области, депутата городской Думы Олега Смирнова. В состав команды «Сборная НХЛ Рязанской области» были заявлены по одному игроку от каждой команды рязанской НХЛ – вратари Владимир Бобиков и Аркадий Гребеньков, защитники Дмитрий Андреев, Вячеслав Лончаков, Валерий Беляев, Анатолий Максимов, Василий Кладов и Олег Гаврик, нападающие Олег Кондрашов, Роман Тиняков, Эдуард Марков, Олег Котиков, Сергей Агейков, Эдуард Султанаев, Валерий Питенин, Евгений Карякин, Игорь Власов и Георгий Агеев. В составе «Команды друзей Олега Смирнова» на лед вышли ветераны рязанского хоккея, а также представители политики и бизнеса – голкиперы Роман Годес и Сергей Шеколенко, защитники Вадим Бращин, Андрей Кладов, Сергей Сапунов, Владимир Соколов и Вячеслав Морозов, форварды Анатолий Лушин, Дмитрий Малахов, Юрий Токмаков, Олег Смирнов, Алексей Самохин, Олег Курин, Олег Барсуков, Сергей Маслов, Геннадий Лескин, Игорь Смирнов и Максим Максимкин.

Поединок получился непохожим на обычные товарищеские матчи, которые зачастую заканчиваются мирным исходом, – в посвященной юбилею встрече многочисленным болельщикам результативная игра доставила огромное удовольствие. Тон яркому хоккейному празднику задавал виновник торжества – Олег Смирнов забросил три шайбы, сделал две результативные передачи. В «Команде друзей Олега Смирнова» также отличись Игорь Смирнов, Геннадий Лескин и Олег Барсуков. На шесть шайб победителей «Сборная НХЛ Рязанской области» ответила тремя – их авторами стали Игорь Власов (дважды) и Георгий Агеев. Лучшими игроками юбилейного матча были названы Игорь Власов и Сергей Шеколенко. Главный приз – за победу – «Команде друзей Олега Смирнова» вручил олимпийский чемпион, трехкратный победитель мировых первенств Сергей Мыльников.