В Рязанской области практически завершена работа по созданию достопримечательного места «Есенинская Русь»

В областной библиотеке имени Горького прошла региональная научно-практическая конференция «Сохранение историко-культурного наследия Рязанской области: состояние, проблемы, перспективы». Участники обсуждали проблемы сохранения объектов деревянного зодчества и усадебных комплексов.

Выступая на конференции, вице-губернатор Сергей Филимонов затронул вопрос, касающийся дома на улице Вознесенской, 40.

– Некоторые наши коллеги самовольно установили там табличку и говорят, что в этом доме жил Циолковский. Однако документов, подтверждающих этот факт, к сожалению, нет. Мы должны находить компромиссные решения и заниматься сохранением исторического наследия, а не быть голословными, – подчеркнул Сергей Филимонов.

Большая работа ведется в регионе по созданию охранных зон объектов культурного наследия. Например, охранная зона впервые появилась у здания бывшей второклассной учительской школы в Спас-Клепиках, где учился Сергей Есенин. По словам Сергея Филимонова, на сегодняшний день работа по созданию достопримечательного места «Есенинская Русь» завершается. Практически все объекты, расположенные на этой территории (Иоанно-Богословский монастырь, усадьба Никитинских, историческое ядро села Константинова), уже имеют утвержденные проекты охранных зон.

В этом году должна появиться охранная зона у музея-усадьбы академика И.П. Павлова в Рязани. Создан проект достопримечательного места, связанного с жизнью и творчеством А.А. Тарковского в Путятинском районе в поселке Мясном.

– Надеюсь, в ближайшее время мы подпишем соглашение о сотрудничестве с сыном знаменитого режиссера Андреем Андреевичем Тарковским, – говорит Сергей Филимонов.