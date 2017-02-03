Гарантийный Фонд Рязанской области объявляет о проведении открытого конкурса

Гарантийный Фонд Рязанской области (ГФРО) объявляет о проведении открытого конкурсного отбора аудиторской организации на право проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2016 год (далее – конкурс).

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются ГФРО по рабочим дням с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени, по адресу: г. Рязань, ул. 4-ая Линия, д.66. Срок окончания приема заявок – 27 февраля 2017 г. в 17.00 часов по местному времени.

С порядком проведения открытого конкурсного отбора аудиторской организации на право проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2016 год можно ознакомиться на сайте www.gfro.ru.

Заседание Высшего Совета ГФРО по подведению итогов конкурса состоится 28 февраля 2017 г. по адресу г. Рязань, 4-ая Линия, д.66.

Победитель конкурса обязан заключить договор на оказание аудиторских услуг до 3 марта 2017 года.