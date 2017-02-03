Рязанцы стали активнее проходить диспансеризацию

Об этом в интервью корреспонденту газеты «Рязанские ведомости» рассказал член общественного совета при Минздраве России, член Общественной палаты Рязанской области главный врач поликлиники № 2 города Рязани, заслуженный работник здравоохранения РФ Олег Нагибин.

Он отметил, что за последнее время повысилась осведомленность граждан о возможности обследоваться по программе диспансеризации, в том числе, благодаря широкому освещению этой темы в СМИ. По словам Олега Нагибина, если в самом начале действия этой программы (а именно в 2013-2014 годах) на диспансеризацию в поликлиники приходила, в основном, молодежь, то сейчас пройти обследования стремятся люди зрелого возраста. Нередко, как отметил главврач, в ходе диспансеризации выявляются серьезные состояния, например, онкологические заболевания, приближающиеся инфаркты или инсульты.

В 2017 году диспансеризация продолжается. Граждане какого возраста сейчас подлежат диспансеризации и какие им положены обследования, можно узнать в поликлинике по месту жительства.

Интервью с Олегом Нагибиным, в котором он рассказывает о том, почему необходимо проходить диспансеризацию, сколько времени она занимает и как к этому большому медосмотру относятся рязанцы, читайте в ближайших номерах «Рязанских ведомостей».