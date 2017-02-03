В Рязани наградили юных художников – участников и финалистку всероссийского фестиваля

Торжество, на котором получили дипломы ученики художественных студий Рязани и области, прошло в выставочном зале «Артрум». Выставка работ участников Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум» расположилась в нескольких залах. Награды за творчество получили победители регионального этапа, а также финалистка общероссийского «Уникума».

В региональном этапе этого фестиваля, который проходил в сентябре 2016 года, приняли участие 75 учеников художественных школ и школ искусств региона. Их работы прошли во второй тур, который состоялся в Москве, а одной участнице удалось выйти в финал. Это Лидия Кусакина, учащаяся рязанской ДХШ №1. Девочка занимается кружевоплетением. Вместе со своим педагогом Еленой Меркушкиной Лидия побывала на заключительном этапе «Уникума», который проходил в Санкт-Петербурге. Учительница и ученица побывали в музеях северной столицы, а также на мастер-классах фестиваля.

Победителей регионального этапа фестиваля наградили преподаватели Рязанского художественного училища имени Г. К. Вагнера Наталья Кобзева и Юлия Князева. Награды получили:

Анастасия Чумакова, Кораблинская детская школа искусств;

Ксения Демочкина, Детская школа искусств №3, г. Рязань;

Екатерина Родина, Касимовская детская художественная школа;

Елизавета Романова, Детская школа искусств, г. Касимов;

Вероника Матяшина, Скопинская детская художественная школа;

Анастасия Буслаева, Детская художественная школа №1, г. Рязань;

Лидия Кусакина, Детская художественная школа №1, г. Рязань.