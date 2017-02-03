В Рязанском медуниверситете стартовали биохимические научные чтения

Эта Всероссийская образовательно-научно-практическая конференция посвящена памяти академика РАН Е.А. Строева, который был студентом, а потом и ректором Рязанского медицинского института

Конференция объединила специалистов в области биоорганической химии и биотехнологии. В ходе работы с докладами выступили представители ведущих учреждений здравоохранения России. А молодые ученые и студенты получили возможность обсудить результаты своих научных исследований с признанными специалистами в области биохимии.

В открытии конференции приняли заместитель министра здравоохранения области Олег Митин, академик РАН, директор института регенеративной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова Всеволод Ткачук, ректор РГМУ им. И.П. Павлова Роман Калинин.

– Надеюсь, что эти чтения помогут разжечь в вас еще больше желания работатьи интереса к науке, – обратился Роман Калинин к студентам и молодым специалистам.

Конференция продлится два дня.