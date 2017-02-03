В Рязанской области создана рабочая группа по контролю за вмешательством в семьи

Как сообщает сайт правительства области, уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области Екатериной Мухиной создана рабочая группа, которая будет заниматься анализом практики изъятия детей из семьи.

Рабочие группы создаются во всех субъектах России в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина от 1 января 2017 года о проведении всестороннего анализа практики изъятия несовершеннолетних из семьи.

В состав рабочей группы, сформированной в Рязанской области, вошли представители органов опеки и попечительства, социальной защиты, исполнительной власти в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений детей, охраны здоровья, члены региональной Общественной палаты, объединений родителей. Члены рабочей группы будут заниматься всесторонним анализом случаев изъятия детей из семьи, проводить мониторинг и экспертизу тех случаев, когда есть подозрение, что детей забирали из семей неправомерно. Кроме того, специалисты рабочей группы будут проводить анализ действий сотрудников уполномоченных органов.