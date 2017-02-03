В прошлом году на нарушителей природоохранного законодательства в Рязанской области выписали штрафов на общую сумму 4,3 миллиона рублей
Сайт правительства области сообщает, что в минувшем году специалисты управления Росприроднадзора по Рязанской области провели 423 проверки исполнения промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями природоохранного законодательства. Было выявлено 86 нарушений. Общая сумма штрафов составила 4,3 миллиона рублей.
В прошлом году поступления в бюджет от платы за негативное воздействие на окружающую среду составили более 218 миллионов рублей.
03 февраля 2017