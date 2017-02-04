Хозяйства Рязанской области готовят сельскохозяйственную технику к посевной кампании

В агропромышленном комплексе региона на весенне-полевых работах будут задействованы 4780 тракторов, в т. ч. более 950 энергонасыщенных, 1540 сеялок и посевных комплексов, 1400 культиваторов и многофункциональных почвообрабатывающих агрегатов. Об этом информируют в региональном минсельхозе.

Инженерно-техническими службами сельхозпредприятий проведена диагностика сельскохозяйственной техники. Определено количество узлов и агрегатов, подлежащих ремонту, и потребность запасных частей на их восстановление.

По состоянию на 1 февраля в сельскохозяйственных предприятиях области отремонтировано 3737 тракторов (78,2 %), 1209 сеялок и посевных комплексов (78,1%), 1104 культиватора и комбинированных агрегата (78,4%). Регламентные работы и ремонт сельскохозяйственной техники в сельхозпредприятиях продолжается в соответствии установленных графиков ремонта.