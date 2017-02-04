Перечень специальностей Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета будет актуализирован

Об этом сообщила директор по развитию филиалов и представительств Московского политехнического университета Екатерина Хохлогорская на прошедшем сегодня в правительстве Рязанской области «круглом столе», посвященном актуальным задачам в подготовке кадров для архитектурно-строительной сферы. В совещании приняли участие руководители министерств региона, представители рязанских строительных предприятий.

Екатерина Хохлогорская отметила, что «каждый филиал университета ставит перед собой задачи быть полезным для региона, в котором работает, стать основой его социально-экономического развития, расти вместе с экономикой и предприятиями региона. Мы поставили перед собой задачу актуализировать перечень специальностей рязанского института, необходимо понять, насколько востребованы выпускники вуза».