В Рязани обсудили качество подготовки архитекторов

В правительстве региона сегодня прошел «круглый стол», посвященный актуальным задачам в подготовке кадров для архитектурно-строительной сферы. Его провел вице-губернатор области Сергей Филимонов. В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Елена Буняшина, министр образования Ольга Щетинкина, министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов, руководитель управления архитектуры и градостроительства области Вячеслав Макаров, директор Рязанского филиала Московского политехнического университета Игорь Мурог, представители строительной отрасли региона.

– Губернатор Олег Ковалев придает первостепенное значение вопросам, которые нам предстоит обсудить. Они связаны с качеством подготовки и конкурентоспособности молодых специалистов для сферы строительства и архитектуры, что напрямую влияет на дальнейшее развитие этих важнейших для региона отраслей, – сказал, открывая работу «круглого стола», Сергей Филимонов.