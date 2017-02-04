«Экозаврик» и «Романтик Мещерского края» ждут читателей Рязанской областной библиотеки в этом году

В областной библиотеке имени Горького состоялось открытие Года экологии и особо охраняемых природных территорий

В этот день многие пришли в библиотеку с использованными батарейками. Их можно было сдать на безопасную утилизацию на интерактивной площадке «ЭкоЛист». Акция «Сдай батарейку – спаси планету!» продлится в библиотеке до 13 февраля.

Во время торжественной части читатели и гости познакомились с наиболее актуальными направлениями работы библиотеки и самыми значимыми событиями года. Среди них детский эколого-просветительский проект «Случилось приобщение к природе». В наступившем году продолжатся занятия в группе детского сада «Экозаврик», пройдут занимательные уроки, игры-викторины, экологические посиделки. В начале весны состоится подведение итогов городского ученического конкурса лэпбуков «Тропинками родного края».

В апреле юные читатели библиотеки станут участниками экологической недели «Расскажем нашей планете, как должны уважать ее дети», а в сентябре ребят пригласят на библиотечный пикник «Войди в природу с чистым сердцем».

Самыми масштабными проектами года станут межрегиональная просветительская конференция «Жизнь в гармонии с планетой», приуроченная к Международной акции «Марш парков-2017», интерактивный и побуждающий к действию молодежный просветительский марафон «ЭкоМир» и литературный проект «Романтик Мещерского края», посвященный 125-летию со дня рождения К.Г. Паустовского.