Более половины выпускников рязанских строительных колледжей и вузов находят работу по специальности

Об этом рассказала министр образования Рязанской области Ольга Щетинкика на прошедшем сегодня в правительстве региона «круглом столе», посвященном актуальным задачам в подготовке кадров для архитектурно-строительной сферы.

Она подчеркнула, что «подготовка кадров для строительной отрасли Рязанской области – приоритетное направление сферы образования региона». Эту задачу выполняют 10 образовательных учреждений области, расположенных в Рязани, Касимове, Михайлове, Кораблине, Ряжске и Сасове. В них строительным специальностям обучается 1897 человек, что на 20% больше, чем, например, три года назад. Подготовка ведется на трех уровнях: специалисты среднего звена (75% от всех обучаемых), подготовка по профессиям (18%) и по программам профессионального переподготовки (7%). Обучение ведется по 17 образовательным программам, все программы лицензированы и имеют государственную аккредитацию. Ольга Щетинкина отметила, что в 2016 году более 90% выпускников строительных специальностей были трудоустроены, при этом более 52% - по специальностям.