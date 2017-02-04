Рязанская область вошла в ТОП-30 регионов России по вводу жилья на душу населения

В 2016 году было построено и введено в эксплуатацию более 700 тысяч квадратных метров жилья

Об этом сообщил министр строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Меньшов на прошедшем сегодня в правительстве региона «круглом столе», посвященном актуальным задачам подготовки кадров для архитектурно-строительной сферы.

Он отметил, что решение кадровой задачи – залог успешного развития строительного комплекса. -- На территории Рязанской области зарегистрировано более 3000 строительных организаций и 100 предприятий, выпускающих строительные материалы, в которых работают более 42 тысяч человек. Между тем проведенное исследование показало, что более 42 процентов предприятий испытывают кадровый дефицит, - сказал Вячеслав Меньшов.

По словам министра, в основном требуются кадры начального звена – сварщики, монтажники, машинисты башенных кранов, каменщики. Кроме того, необходимы мастера и прорабы.