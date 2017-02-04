Сегодня на соревнованиях по лыжным гонкам среди работников администрации Рязани впервые была апробирована система электронного хронометража «Марафон-электро»

Лыжные соревнования, как один из этапов традиционной спартакиады работников муниципальных образований, были проведены на трассе в Мемориальном парке Рязани. На старт вышли более 60 участников – депутаты Рязанской городской думы, сотрудники префектур, структурных подразделений администрации Рязани.

Чиновники пробежали дистанции 2, 3 и 5 километров, показав хорошее время на трассе. 19 человек сдали нормативы комплекса ГТО на золотой значок. Они стали первыми представителями взрослого населения, которое в наступившем году может официально участвовать в тестировании.

По мнению организаторов, испытания системы электронного хронометража «Марафон-электро» прошли успешно. Участники сразу же после финиша видели на электронном табло свой результат по времени и месту в итоговом протоколе. Использование этой системы позволит привлечь на лыжные соревнования теперь и болельщиков, ибо наблюдать за ходом спортивной борьбы стало интереснее.

Завтра на Мемориале вновь соберутся лыжники. В предстоящие субботу и воскресенье там в 21-й раз пройдет «Лыжня Бирюкова». На старт планируют выйти более 50 участников.