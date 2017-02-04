Юбилейные даты этого года в Рязанской области должны повысить туристическую привлекательность региона

Вице-губернатор Сергей Филимонов провел совещание в формате видеоконференции с главами районов по вопросам проведения мероприятий, посвященных юбилейным датам, которые будут отмечаться в Рязанской области в 2017 году. В совещании приняли участие руководители профильных министерств.

Открывая совещание, Сергей Филимонов отметил, что в 2017 году в Рязанской области будет отмечаться большое количество юбилейных дат, связанных как с именами наших знаменитых земляков, так и с историческими событиями. Так, в январе этого года исполнилось 190 лет со дня рождения Петра Семенова-Тян-Шанского. Музей выдающегося русского ученого-географа находится в Милославском районе. «Музей уникален тем, что большинство экспонатов в нем подлинные, принадлежавшие семье Петра Петровича», – отметил Сергей Филимонов.

4 апреля 2017 года исполняется 85 лет со дня рождения А.А. Тарковского. В регионе состоятся два крупных мероприятия, посвященных этой дате: областной открытый интернет-конкурс «Океан Солярис – Острова памяти» и Тарковские чтения по теории и практике кинематографии, которые в этом году пройдут в пятый раз. Вице-губернатор Сергей Филимонов отметил, что создание «Достопримечательного места, связанного с жизнью и творчеством А.А. Тарковского» в пос. Мясной продолжается, вся необходимая для реализации проекта подготовительная работа уже проведена.

В 2017 году исполняется 180 лет со дня рождения мастера репродукционной гравюры И.П. Пожалостина. По словам министра культуры и туризма области Виталия Попова, повышению туристической привлекательности усадьбы Ивана Пожалостина будет способствовать то, что она вошла в федеральный маршрут «Дом с мезонином: гнездо семьи и рода». Кроме того, в рамках празднования юбилея И.П. Пожалостина пройдет выставка резцовой гравюры.

800-летие со дня основания села Исады Спасского района – еще одно ключевое событие 2017 года. Этот населенный пункт является одним из старейших сел на Рязанской земле. Именно здесь находилась родовая усадьба воеводы Прокопия Ляпунова, который первым начал собирать людей для похода и освобождения Москвы от польских интервентов в начале 17 века. Сергей Филимонов отметил необходимость установки в селе бюста Прокопия Ляпунова. Специалистам совместно с общественностью необходимо будет определить место для его размещения и рассмотреть эскизные предложения.

180-летие со дня рождения писателя, журналиста, издателя, историка балета С.Н. Худекова будет отмечаться в декабре 2017 года. По словам Сергея Филимонова, в рамках подготовки к праздничным мероприятиям рассматривается возможность создания представительства музея С.Н. Худекова в Рязани. «Областному центру такой музей необходим, – отметил Вице-губернатор. – Фондом Худекова собрано большое количество экспонатов, которые могли бы разместиться в рязанском музейном представительстве. В настоящее время прорабатываются варианты его размещения».

Еще одним знаковым событием 2017 года станет празднование 80-летия Рязанской области. На совещании обсудили также подготовку к таким юбилейным датам, как 140-летие со дня рождения писателя-мариниста А.С. Новикова-Прибоя, 205-летие со дня рождения русского филолога-слависта, этнографа И.И. Срезневского, 125-летие со дня рождения писателя К.Г. Паустовского, 160-летие со дня рождения основоположника теоретической космонавтики К.Э. Циолковского. В рамках празднования всех юбилейных дат в 2017 году состоятся научно-практические конференции и круглые столы, в образовательных учреждениях пройдут классные часы, будут организованы выставки и специальные экскурсионные программы. Праздничные мероприятия пройдут как в Рязани, так и в районах области.

Источник: сайт правительства Рязанской области