Итоги работы регионального отдела Росгвардии в 2016 году обсудили в правительстве Рязанской области

3 февраля состоялось расширенное совещание по итогам работы регионального отдела Росгвардии в 2016 году. В мероприятии принял участие заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев.

В работе участвовали министр региональной безопасности и контроля Рязанской области Андрей Глазунов, председатель комитета по бюджету и налогам региональной Думы Михаил Агапкин, заместитель прокурора области Юрий Монахов, начальник регионального отдела Росгвардии Алексей Троицкий, руководители правоохранительных ведомств региона, структурных подразделений рязанской Росгвардии.

Заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев отметил, что на региональный отдел Росгвардии возложены важнейшие задачи, касающиеся обеспечения государственной и общественной безопасности. Он подчеркнул, что во многом эта работа строится при тесном взаимодействии с Правительством Рязанской области. Заместитель председателя правительства Алексей Тюменев вручил лучшим сотрудникам отдела Росгвардии по Рязанской области региональные награды.

В ходе совещания было отмечено, что в 2016 году в соответствии с Указом Президента России В.В. Путина был создан отдел Росгвардии по Рязанской области. В его структуру вошли подразделения: СОБР, ОМОН, Центр лицензионно-разрешительной работы и подразделения вневедомственной охраны. В настоящее время деятельность отдела осуществляется при взаимодействии с федеральными, региональными и муниципальными органами власти, правоохранительными структурами области. Проведена значительная работа по совершенствованию системы охраны правопорядка в общественных местах, при проведении массовых мероприятий, осуществлялись проверки соблюдения законодательства в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности.

Источник: сайт правительства Рязанской области