В Рязанской области рыбакам напоминали правила безопасности на льду

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, спасатели областной поисково-спасательной службы, активисты регионального отделения «Всероссийского общества спасения на водах» и Россоюзспас провели профилактический рейд по Оке.

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, рейд прошел под руководством начальника регионального ведомства Сергея Филиппова и министра региональной безопасности и контроля области Андрея Глазунова 4 февраля у села Коростово Рязанского района.

Были задействованы самые современные образцы техники, находящейся на вооружении спасателей, в том числе беспилотный летательный аппарат, судно на воздушной подушке, снегоходы. Для участников рейда и рыбаков работала полевая кухня с горячим питанием и пункт обогрева.

Основная задача рейда – напомнить рыбакам правила безопасности на зимнем водоеме, но заметить любителей рыбной ловли с берега было не так-то просто, поэтому специалисты запустили беспилотный летательный аппарат. С его помощью посмотрели состояние водоема и отыскали облюбованные рыбаками местечки. Передвигались по реке и берегам во время рейда на снегоходах и судне на воздушной подушке. Участники рейда побеседовали с любителями зимней рыбалки о мерах безопасности при выходе на лед и вручили им памятки.

Здесь же прошли показательные учения по спасению людей из зимнего водоема. Водолазы поисково-спасательной службы на воде показали, как правильно пользоваться спасательными средствами и как утопающий может спастись сам.

По итогам рейда Андрей Глазунов и Сергей Филиппов обсудили с представителями общественных организаций вопросы взаимодействия по обеспечению безопасности людей на водоемах. Речь шла об участии в совместных рейдах и патрулированиях, применении нетрадиционных форм профилактической работы. Были спланированы совместные тренировки и занятия с участием активистов Россоюзспас и регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество спасения на водах».

Фото с сайта главного управления МЧС России по Рязанской области.