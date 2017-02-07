Победа в очередном матче чемпионата России позволила главной хоккейной команде Рязанской области закрепиться в зоне турнира плей-офф

Гости – динамовцы из Балашихи – шли в турнирной таблице на семь ступенек выше нашей дружины, но это не помешало ХК «Рязань» не только на равных сыграть с сильным соперником, но и одержать очень важную победу. После «пулевого» первого периода судьба матча решилась во втором. Счет открыл Александр Денежкин, динамовцам удалось сделать результат ничейным, но вскоре отличился Николай Аверин, а в заключительном игровом отрезке преимущество увеличил Андрей Рукин. В итоге – 3:1, убедительная победа хозяев. «Рязань» выступала в таком составе: Красоткин; Филатов – Седунов, Денежкин – Петраков – Маслов; Аверин – Хисамутдинов, Старцев – Карпов – Рукин; Турчанинов – Цветков, Юртайкин – Крикуненко – Каюмов; Ефимов – Чванчиков – И.Николаев, Полинин, Лызин.

Успех позволил нашей дружине закрепиться в зоне турнира плей-офф – рязанцы сейчас делят четырнадцатое место с динамовцами из Санкт-Петербурга, а борьбу за награды будут продолжать шестнадцать сильнейших коллективов. Именно с «Динамо» встретится ХК «Рязань» в ближайшем домашнем матче чемпионата страны. Этот поединок состоится завтра, 7 февраля, во Дворце спорта «Олимпийский». Начало – в 19.00.