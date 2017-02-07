Сделать доброе дело и обменяться книгами приглашает Рязанская областная детская библиотека

Рязанская областная детская библиотека присоединилась к акции «Дарите книги с любовью», которую объявила Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения РФ. Она посвящена международному Дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.

С 13 по 15 февраля 2017 года библиотека приглашает своих друзей, гостей, постоянных читателей принести в подарок умные, добрые, веселые книги для детей. Это могут быть подарки с домашней книжной полки (в хорошем состоянии) или купленные в магазине (год издания – не ранее 2012 г.).

Все эти книги сотрудники библиотеки передадут детскому отделению Рязанской городской клинической больницы № 11 и сельской библиотеке Ухоловского района Рязанской области.

Также в День книгодарения 14 февраля можно прийти в РОДБ и присоединиться к массовому безвозмездному обмену книгами. Для этого в фойе будут работать стойки буккроссинга.

А на младшем абонементе состоится медиа-путешествие в историю книги «По страницам добра и памяти». Детям продемонстрируют фильм, посвященный артефактам-прародителям современной книги, зарождению и развитию книгопечатания. Также на абонементе подготовят специальную экспозицию на эту тему.

Впервые День книгодарения отмечали в 2012 году; придумал его школьный библиотекарь и книжный блогер из Миннесоты Эми Бродмур. Главная идея праздника – напомнить, что бумажная книга – это большая ценность и в нашей технологичной реальности. А еще в этот день проходит множество благотворительных акций, связанных со сбором книг для детей.

Библиотека ждет книгоманов и просто неравнодушных рязанцев по адресу: улица Почтовая, дом 63 (издания в подарок детям можно оставить в отделе книгохранения на первом этаже).