В двух районах Рязанской области пресекли наркопреступления

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские пресекли незаконный оборот наркотиков растительного происхождения в Пронском и Касимовском районах

Полицейские получили информацию, что один из жителей поселка Береговая Погореловка Пронского района, может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. В ходе проверки выяснилось, что 27-летний мужчина прятал у себя дома пакет с 287 граммами марихуаны.

В Касимове подозрение в наркопреступлении пало на 56-летнего местного жителя. В его жилище сотрудники полиции нашли импровизированный тайник, в котором хранилось 143 грамма марихуаны.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ.