Клуб любителей бега «Рязань» выступил на первых соревнованиях этого года серии «ТИТАН»

Вчера в городе Бронницы Московской области состоялись первые в этом году легкоатлетические соревнования серии «Титан». Стайеры Рязани, представители недавно созданного клуба любителей бега «Рязань», успешно выступили сразу на нескольких дистанциях, заняв призовые места как в абсолютном зачете, так и в возрастных группах.

Как всегда, высокие результаты на полумарафонской дистанции показали воспитанница Александра Бирюкова Татьяна Сычева и потомственный рязанский бегун Тимофей Кюн. Мастер спорта по спортивному ориентированию Ольга Стрелкова стала первой на десяти километрах как в возрастной группе, так и в абсолюте. Специальный корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Светлана Максимова также первой преодолела эту дистанцию среди бегуний своего возраста и стала второй в абсолютном зачете. На пьедестал поднимались рязанские бегуны Дмитрий Серебряков, председатель КЛБ «Рязань» Николай Кириллов, братья Николай и Виктор Прасковины. Начинающий легкоатлет Виктор Степашкин пробежал вчера свой первый марафон, преодолев 42 километра за 3 часа 23 минуты, и стал первым в своей возрастной группе.

Рязанских легкоатлетов в Бронницах поддерживали начальник управления по физической культуре и массовому спорту Марина Кащеева и заслуженный мастер спорта по прыжкам в длину, мастер спорта международного класса по бобслею, участник Олимпийских игр в Сиднее и Афинах Кирилл Сосунов.