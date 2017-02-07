Автомобиль, две бани, 4 жилых дома горели в минувшие выходные в Рязанской области

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в субботу, 4 февраля, в регионе произошли сразу 4 пожара. В 12.54 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в автомобиле в Рязани. Люди не пострадали, машину тушили 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

В этот же день в 18.19 поступило сообщение о пожаре в бане в селе Усады Сасовского района. Огонь уничтожил ее полностью. Имеется пострадавший. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

В 19.31 на пульт дежурного «01» поступила информация сообщение о возгорании в жилом доме в селе Клекотки Скопинского района. Люди в пожаре не пострадали. Причина возгорания и ущерб в настоящее время устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 2 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Буквально через 10 минут поступило сообщение о новом возгорании. На этот раз в поселке Павловка Спасского района горела баня. К счастью, люди не пострадали. Ликвидировали пожар 2 пожарных автомобиля, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

В 21.39 поступило сообщение о пожаре в рабочем поселке Старожилово. Горела 2-х комнатная в трехэтажном жилом доме. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Пожары еще в двух жилых домах произошли вчера.

В 00.09 поступило сообщение о пожаре в селе Инякино Шиловского района. Горел жилой деревянный дом. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

В 22.02 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Тайчины Рыбновского района. Дом сгорел полностью. Человеческих жертв нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 1 единица техники и 3 человека добровольной пожарной команды.