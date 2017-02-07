В Рязани ищут очевидцев ДТП

Сайт регионального УМВД России информирует о том, что Следственным отделением по расследованию ДТП Следственного управления УМВД России по области устанавливаются очевидцы двух происшествий.

24 октября 2016 года около 18 часов 40 минут на 108-м километре автодороги Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Михайловское вблизи поселка Горняк 58-летний житель Милославского района, двигаясь в направлении Скопина, управляя автомобилем «Datsun», совершил наезд на стоявшую на проезжей части 66-летнюю жительницу поселка Милославское, которая скончалась на месте ДТП.

11 июля 2016 года в 13 часов 15 минут в Рязани напротив дома 46 корп.7 на улице Свобода 24-летний рязанец, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», совершил столкновение с автомобилем «Хендай Акцент» под управлением 32-летнего жителя Рязанского района.

В результате ДТП 38-летняя пассажирка автомобиля «Хендай Акцент» получила телесные повреждения, с которыми обращалась в больницу.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данным фактам ДТП, обращаться по телефону: (4912)25-65-59 или по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10, каб.212.