К открытию Года экологии рязанцы развесили кормушки в Центральном парке

Воспитанники 68 школ, 112 детских садов и 18 учреждений дополнительного образования областного центра сделали с помощью родителей «столовые для птиц». Свои творения из различных материалов горожане принесли 4 февраля в Центральный парк культуры и отдыха на праздник открытия Года экологии. Всего на конкурс кормушек собрались несколько сотен человек, которые развесили поделки с кормом на деревьях парка.

Основной праздничной площадкой стала танцевальная веранда. Гостей разогрели волонтеры, которые провели веселую зарядку. После этого на сцене выступили почетные гости: заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова, заместитель министра природопользования области Игорь Тишин, заместитель начальника отдела экологического надзора по Рязанской области Наталья Морозова, рязанский межрегиональный природоохранный прокурор Алексей Секин и ректор РГАТУ им. П. А. Костычева Николай Бышов. Все они говорили о том, что заботиться о природе нужно постоянно, и это заложит основу для хорошей экологии в будущем. «Сознание того, что мы должны жить экологически правильно, должно быть у каждого», – подчеркнул Игорь Тишин. По его словам, в течение 2017 года в Рязанской области пройдут более 180 мероприятий по охране природы, и большая часть из них – в Рязани.

Праздник продолжился выступлениями студии танца «Огни» и народной кавер-группы «Балалайка-62». Артисты представляли зрителям номера на русскую народную тематику и пели популярные песни. В это же время юные и взрослые гости участвовали в эковикторине по страницам Красной книги области, наблюдали за птицами парка в бинокль и учились мастерить скворечники. Кроме того, рядом с танцверандой была развернута передвижная эколого-аналитическая лаборатория Управления по делам ГОЧС г. Рязани, которая брала пробы воздуха. По данным лаборатории, парковая зона безопасна для прогулок и активного отдыха. Также свои площадки открыли рязанские вузы – РГАТУ им. Костычева, РГУ им. Есенина и РГМУ им. Павлова – и Экологический рязанский альянс.