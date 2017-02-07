Одной из школ Рязанской области хотят присвоить имя Героя СССР Алексея Юханова

Совет Троицкой средней школы Спасского района будет ходатайствовать перед Спасской районной Думой о присвоении школе имени Героя Советского Союза Алексея Юханова.

Как сообщается в пресс-релизе регионального отделения Общероссийского народного фронта, школа присоединилась к проекту ОНФ «Имя героя – школе». Старт проекту был дан в 2014 году в Санкт-Петербурге, и каждый год на инициативу Народного фронта откликаются все новые и новые учебные заведения.

Активисты ОНФ направили обращение в министерство образования Рязанской области, чтобы поддержать начинание жителей нескольких сел Спасского района. Как рассказал член регионального штаба ОНФ Александр Шишков, который помогает жителям села в решении данного вопроса, лейтенант Алексей Юханов (1913 – 1944 гг.) являлся уроженцем села Троица Спасского района Рязанской области. Закончил Троицкую среднюю школу, работал в колхозе «Искра» в том же селе. Призван в ряды Красной Армии в июне 1941 г. За время боевых действий на фронте был ранен пять раз. Звание Героя Советского Союза получил за форсирование реки Нарва в июле 1944 г.

Его подвиг описал А.В. Буров в книге «Твои герои, Ленинград»: «25 июля 1944 г. взвод лейтенанта Юханова должен был одним из первых форсировать реку Нарву. Еще при посадке в лодку Юханова ранило. И все же он поплыл. На середине реки лодку разбило. Добравшись до западного берега вплавь, лейтенант во главе взвода атаковал первую траншею врага, забросал гранатами немецкий блиндаж. При взятии следующей траншеи Юханов был ранен вторично, однако продолжал наступать и ворвался в третью траншею, уничтожив при этом 16 фашистов. Поле боя раненый лейтенант покинул лишь по приказанию командира полка».

Погиб Алексей Юханов в сентябре 1944 г., скончавшись от ранений. Похоронен в Эстонии. Его именем названа одна из улиц города Нарва.

Педагогический состав и ученики Троицкой средней школы чтят память героя: на здании школы находится памятная табличка «Здесь учился Герой Советского Союза Алексей Семенович Юханов», в школе работает краеведческий музей «Память». В рекреации школы, где проходят торжественные линейки, на стендах представлена информация об односельчанах – участниках Великой Отечественной войны. Центральное место здесь занимает портрет Алексея Юханова.

«На базе Троицкой средней школы проходит серьезная краеведческая работа, в чем огромная заслуга ее руководства и педагогического коллектива. Эта работа может служить примером патриотического воспитания новых поколений. Мы надеемся, что депутаты Спасской Думы также поддержат это решение, которое призвано увековечить в памяти жителей окрестных сел подвиг земляка, прошедшего почти всю войну, во время которой каждый прожитый им день был подвигом», – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области, депутат Государственной Думы Андрей Красов.