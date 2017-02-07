90 молодых профессионалов будут соревноваться на чемпионате в Рязанской области

Заседание рабочей группы по вопросам подготовки к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» международного движения WorldSkills провела заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – международное некоммерческое движение, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, привлечение бизнес-партнеров в систему подготовки кадров, развитие профессионального образования. Участниками движения WorldSkills являются 75 стран. Российская Федерация входит в него с 2012 года.

В чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» примут участие 90 человек – молодые рабочие, студенты и учащиеся системы профессионального образования. Оценивать их мастерство будет жюри в составе 83 региональных экспертов и трех главных экспертов Союза WorldSkills.

Старт чемпионату будет дан 7 февраля на 4 площадках: Многофункциональный комплекс «Рязанский»; Рязанский колледж электроники; Рязанский медицинский колледж, Рязанский многопрофильный колледж. Состязания будут проходить до 10 февраля по 14 компетенциям WorldSkills Russia: лабораторный химический анализ; сварочные технологии; сетевое и системное администрирование; столярное дело; поварское дело; кондитерское дело; парикмахерское искусство; электромонтажные работы; малярные и декоративные работы; медицинский и социальный уход; медицинский лабораторный анализ; технологии моды; дошкольное воспитание; предпринимательство. В рамках программы чемпионата будут организованы мастер-классы, экскурсии, дискуссионные площадки с участием работодателей, органов власти и образовательных организаций, а также ряд других деловых мероприятий.

Заместитель председателя правительства области Елена Буняшина отметила, что регион является активным участником движения, показывая высокие результаты на состязаниях всероссийского уровня. По ее словам, региональный чемпионат состоится впервые. «Проводится большая работа для того, чтобы провести его на достойном уровне, – сказала Елена Буняшина.– Для региона важно организовывать на своей территории чемпионат, который послужит серьезным фактором повышения престижа рабочих профессий и привлечения молодежи в различные секторы экономики».

Источник: сайт правительства Рязанской области