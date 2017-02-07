Полицейские изъяли в Рязани около 10 граммов «синтетики»

Стражи порядка задержали в областном центре двух злоумышленников, организовавших интернет-магазин для незаконного сбыта наркотиков

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД в ходе мониторинга регионального сегмента сети интернет выявили работу торговой площадки по незаконной продаже наркотических средств.

Выяснилось, что к организации сети незаконного сбыта наркотиков причастны два 20-летних рязанца. Предполагалось, что они обеспечивают работу интернет-магазина и сами по поступившим через интернет заказам раскладывают наркотики по Рязани.

Зафиксировав, как злоумышленники прячут в укромные места в разных районах города самодельные контейнеры, полицейские задержали злоумышленников. При личном досмотре и на квартире задержанных сотрудники полиции обнаружили аналогичные контейнеры с пастообразным веществом. Экспертиза установила, что злоумышленники незаконно хранили сильнодействующие наркотические средства синтетического происхождения. Всего было изъято около 10 граммов «синтетики», сообщается на сайте регионального УМВД России.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.