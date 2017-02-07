Более 9 тонн мяса и мясной продукции продано в Рязани на ярмарках выходного дня

В минувшую субботу на пяти площадках областного центра торговлю вели 182 товаропроизводителя на 296 торговых местах

Мясо и мясную продукцию на ярмарку привез 41 участник, в общей сложности реализовано 9,2 тонны. 32 предприятия и фермера реализовали 15,7 тонны молока и молочных продуктов. Хлеб и хлебобулочные изделия представили 18 производителей, всего продано 8 тонн продукции. Плодоовощную продукцию привезли для реализации 34 товаропроизводителя, которыми реализовано 5,4 тонны картофеля, 3,8 тонны овощей и 10,3 тонны яблок. Большой выбор овощей представили личные подсобные хозяйства и садоводы, сообщается на сайте регионального минсельхоза.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 11 февраля, на Театральной площади, перед ЦНТИ (ул. Крупской, д.17), у кинотеатра «Октябрь» (ул. Новоселов, д.13), возле ТЦ «КИТ» (ул. Станкозаводская, д.30) и ТК «Березовый» (ул. Гоголя, д.35 Б).