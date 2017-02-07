Рязанский «Элекс-Фаворит» уступил в матче с «КПРФ-д» – 2:6

В воскресенье, 5 февраля, завершилась впечатляющая серия «Элекс-Фаворита» – команда не проигрывала 8 матчей подряд, при этом одержав друг за другом шесть побед. В последний раз клуб из Рязани уходил с площадки побеждённым 26 ноября 2016 года, когда в Шилове проиграл «Автодору» – 5:8. На этот раз наша команда потерпела поражение в гостях от дубля клуба Суперлиги КПРФ – 2:6. Счёт не вполне отражает соотношение сил – рязанцы вполне могли склонить чашу весов в свою пользу, но, видимо, запас удачи был исчерпан в прошедших играх.

Начали соперники бодро – уже на первой минуте хозяев вывел вперёд Кирилл Буньковский. Впрочем, уже на следующей минуте гости отыгрались – точный удар в угол удался Антону Чекмарёву. На 16-й минуте Тимур Мандрусов выводит команду вперёд, на 19-й Александр Телегин вновь уравновешивает результат. Больше в первом тайме зрители голов не увидели.

В середине второй половины встречи рязанцы получили прекрасный шанс выйти вперёд, но Денис Голунов, пробивая пенальти, не смог переиграть голкипера Дмитрия Молчанова. Зато хозяева своим моментом через две минуты воспользовались – забитый мяч на счету Алексея Горшкова. После этого Телегин, борясь за верховую передачу, срезал мяч в свои ворота – 2:4. В концовке «Элекс-Фаворит» перешёл на игру в пять полевых игроков и пропустил дважды, причём один из голов забил голкипер Молчанов. Итог матча – 6:2 в пользу КПРФ-д.

После этой игры рязанцы остались на шестом месте в турнирной таблице. КПРФ-д, воспользовавшись осечкой питерского «Политеха», который неожиданно уступил в гостях «Волге-Саратов» – 2:3, поднялся на второе место. В «матче тура» московский «Спартак» обыграл в гостях смоленский «Автодор» – 4:3, а «Алмаз-АЛРОСА» разобрался с «ЛГТУ-Липецк» – 8:3.

«Элекс-Фаворит» продолжает борьбу за место в четвёрке команд, которые сыграют в финале Высшей лиги. Календарь у подопечных Владимира Иванова сверхтрудный. 11 февраля они встречаются в «Санкт-Петербурге» с идущим третьим «Политехом», а 18 февраля принимают дома безоговорочного лидера турнира – московский «Спартак».

Источник: сайт министерства молодежной политики, физкультуры и спорта Рязанской области