За неделю огнеборцы в Рязанской области ликвидировали 18 пожаров

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, с 30 января по 5 февраля пожарные подразделения региона ликвидировали 18 пожаров, на одном из которых спасли человека. В результате пожаров огнем уничтожено и повреждено 17 строений и 4 единицы техники.

Мужчину 1979 года рождения спасли из пожара, который произошел 5 февраля в жилом доме на улице Денисова рабочего поселка Старожилово.

В пожаре, который произошел 4 февраля на улице Пажинская в селе Усады Сасовского района, пострадала женщина 1960 года рождения. Она получила ожоги рук 1-2 степени, от госпитализации отказалась.