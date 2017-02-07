В наступившем году нормативы комплекса ГТО теперь может сдать каждый житель Рязанской области

Этой теме сегодня был посвящен брифинг начальника управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Марины Кащеевой. Она напомнила о том, что в 2014 году был подписан Указ Президента РФ о возрождении в стране физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2015 году к реализации проекта подключились 12 пилотных регионов страны, а в 2016 году нормы ГТО сдавали представители учащейся молодежи. В году наступившем обладателем значка ГТО сможет стать любой житель страны.

В рамках поэтапного внедрения комплекса ГТО в Рязани было проведено 13 фестивалей, в которых приняло участие около 3 тысяч человек. Был разработан годовой план работы центра тестирования ГТО (СК «Химик» в микрорайоне Строитель). Более 50 человек прошли обучение по программе «Подготовка спортивных судей». Были организованы консультации, семинары и совещания с учителями физкультуры по вопросам внедрения комплекса ГТО.

Всего на официальном сайте ВФСК «ГТО» с получением уникального идентификационного номера зарегистрировано 22798 человек с 1 по 11 ступени. В Рязани было присвоено 1035 знаков отличия ВФСК «ГТО» (35,1% от общего числа сдававших нормативы). Из них 363 человека выполнили нормативы на золотой знак отличия, 340 – на серебряный и 332 – на бронзовый знак.

Первыми в этом году начали сдавать нормативы комплекса ГТО участники спартакиады муниципального образования. 19 сотрудников администрации Рязани уложились в норматив золотого значка в лыжной гонке. Сдали нормативы и участники спартакиады «Дружим народами», прошедшей в минувшие выходные в легкоатлетическом манеже «Юность».

Разработан план проведения фестивалей ВФСК «ГТО» на 2017 год. В первом квартале года будут проведены два фестиваля – в феврале и марте. 18 февраля с 12 часов в Мемориальном парке Рязани можно будет сдать нормативы в лыжной гонке, а 19 февраля с 12.30 - плавание в бассейне «Аквамед».

С порядком и условиями сдачи нормативов можно будет ознакомиться на портале www.gto.ru и там же зарегистрироваться.