За ночь с улиц Рязани вывезли более 300 кубометров снега

Сайт администрации города сообщает, что в ночь с 5 на 6 февраля в уборке проезжих частей дорог города было занято 65 единиц техники. Снег вывозили с улиц Ленина, Есенина, Свободы, Молодцова, Маяковского, площади Мичурина, а также с улиц каждого из районов областного центра. Всего за ночь было вывезено 308 кубических метров снега.

Сегодня в очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов задействовано 3 трактора, 2 погрузчика, 10 самосвалов, к работе привлечены более 200 работников Дирекции благоустройства города.

С начала зимы с улиц города вывезено 113 091 кубометр снега.