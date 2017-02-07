14 медалей Кубка России по джиу-джитсу завоевали рязанские спортсмены

Соревнования прошли накануне в Рязанском Дворце детского творчества

Участников соревнований приветствовала министр молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова. В мероприятии приняли участие вице-президент Всероссийской федерации джиу-джитсу, заслуженный тренер России Георгий Куковеров, главный судья соревнований, судья международной категории Нина Крывелева, президент областной федерации джиу-джитсу, заслуженный тренер России Олег Быстров.

Обращаясь к собравшимся, министр молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова выразила благодарность Всероссийской федерации джиу-джитсу за возможность проведения соревнований в Рязанской области. Татьяна Пыжонкова пожелала спортсменам успехов и ярких побед.

В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 39 регионов страны. Рязанскую область представляли спортсмены СДЮСШОР «Юпитер» (г. Рязани), ДЮСШ «Витязь» (с. Поляны, Рязанский район) и ДЮСШ «Евпатий Коловрат» (г. Спасск-Рязанский). Награды были разыграны в разделах «Файтинг» (поединки), «Не-Ваза» (борьба в партере), «стенка на стенку» (командный поединок) и «Дуо-Систем». В рамках состязаний состоялся второй этап отбора на Чемпионат мира, который пройдет в ноябре текущего года в Колумбии.

По итогам соревнований в своих весовых категориях спортсмены из Рязанской области завоевали 14 медалей – 2 золотых, 2 серебряных и 10 бронзовых. Как информирует сайт регионального правительства, победителями Кубка России-2017 стали заслуженный мастер спорта России Ольга Медведева (наставник – заслуженный тренер России Александр Кудинов) и мастер спорта России Николай Куценко (наставник – заслуженный тренер России Олег Быстров). Серебряными призерами стали мастер спорта России Карен Седракян (наставник – заслуженный тренер России Олег Быстров) и Руслан Гасанов (наставники – заслуженные тренеры России Олег Бушменков, Олег Ермаков, Сергей Борискин). «Бронзу» завоевали Татьяна Федосеева (тренеры – Сергей и Ирина Мальцевы), Альбина Калина и Данила Кочерга (тренер спортсменов – Дмитрий Князев), Алена Чубарова (наставник – заслуженный тренер России Александр Кудинов), Александр Зеленин и Павел Костиков (тренер спортсменов – Сергей Мальцев), Михаил Левин (наставники – заслуженный тренер России Олег Быстров и Сергей Мальцев), Валентин Самохин (тренер – Ирина Мальцева) и Ахмед Эфендиев (тренер – Михаил Левин).