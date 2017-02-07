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06.02.2017, 15:03
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Общество
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Специалистов для строительной отрасли Рязанской области готовят десять образовательных учреждений

В правительстве области прошло совещание, посвященное подготовке специалистов по направлениям «Строительство» и «Архитектура» в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. Его провел вице-губернатор Сергей Филимонов. В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Елена Буняшина, министр образования Ольга Щетинкина, министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов, руководитель управления архитектуры и градостроительства области Вячеслав Макаров, директор Рязанского филиала Московского политехнического университета Игорь Мурог, представители строительной отрасли региона.

– Губернатор Олег Ковалев придает первостепенное значение вопросам, которые нам предстоит обсудить. Они связаны с качеством подготовки и конкурентоспособности молодых специалистов для сферы строительства и архитектуры, что напрямую влияет на дальнейшее развитие этих важнейших для региона отраслей, – сказал, открывая работу «круглого стола», Сергей Филимонов.

На совещании присутствовала директор по развитию филиалов и представительств Московского политехнического университета Екатерина Хохлогорская, которая отметила, что «каждый филиал университета ставит перед собой задачи быть полезным для региона, в котором работает, стать основой его социально-экономического развития, расти вместе с экономикой и предприятиями региона. По словам директора по развитию филиалов, в настоящее время вуз актуализирует перечень специальностей рязанского института на основе реальной востребованности выпускников. Елена Хохлогорская не исключила, что уже в будущем учебном году образовательное учреждение будет работать на основе обновленного перечня специальностей.

О востребованности молодых специалистов строительной сферы на совещании рассказала министр образования области Ольга Щетинкика. Она подчеркнула, что «подготовка кадров для строительной отрасли Рязанской области – приоритетное направление сферы образования региона». Эту задачу выполняют 10 образовательных учреждений области, расположенных в Рязани, Касимове, Михайлове, Кораблине, Ряжске и Сасове. В них строительным специальностям обучаются 1897 человек, что на 20% больше, чем, например, три года назад. Подготовка ведется на трех уровнях: специалисты среднего звена (75% от всех обучаемых), подготовка по профессиям (18%) и по программам профессиональной переподготовки (7%). Обучение ведется по 17 образовательным программам, все программы лицензированы и имеют государственную аккредитацию. Ольга Щетинкина отметила, что в 2016 году более 90% выпускников строительных специальностей были трудоустроены, более 52% – по специальностям. При этом министр строительного комплекса области Вячеслав Меньшов отметил, что более 42% предприятий отрасли испытывают кадровый дефицит.

– На территории региона зарегистрировано более 3000 строительных организаций и 100 предприятий, выпускающих строительные материалы, в которых работают более 42 тысяч человек. В основном, требуются кадры начального звена – сварщики, монтажники, машинисты башенных кранов, каменщики. Кроме того, необходимы мастера и прорабы, – сказал Вячеслав Меньшов.

По словам директора Рязанского филиала политехнического института Игоря Мурога, вуз продолжает открывать новые направления и специальности, в соответствии с современными кадровыми потребностями. «Мы стараемся ориентироваться на современные тенденции рынка труда, чтобы наши выпускники вуза были востребованы», – отметил Игорь Мурог.

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