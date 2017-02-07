В Мемориальном парке Рязани в 21-й раз прошли соревнования «Лыжня Бирюкова»

Спортсмены соревновались в 20 возрастных группах от 8 до 85 лет на дистанциях от 1 до 10 километров. Широко были представлены лыжники СДЮСШОР «Вымпел», «Олимпиец», ДЮСШ «Ника», «Витязь», «ЦСК», «Арена», «Факел», Шиловская, Тумская ДЮСШ, лыжники большинства районов Рязанской области и наши гости из Зарайска, Коломны, Егорьевска Московской области, из Москвы и Тамбова.

Самые юные участники – Иван Булычев (Шилово) и Владислав Кожурин (Михайлов) 2008 года рождения у мальчиков, Анастасия Минкова (Рязань) 2008 года рождения у девочек. Они преодолели дистанцию 1 километр. Кстати, Настя – внучка основателя лыжной гонки, мастера спорта международного класса Анатолия Бирюкова. Сам Анатолий Георгиевич на этих соревнованиях завоевал бронзовую медаль на дистанции 10 километров (34 минуты 01 секунда) классическим стилем и серебряную медаль на той же дистанции (30 минут 42 секунды) свободным стилем. Самым старшим участником гонки был Николай Кизилов из Рязани. Ему уже давно за восемьдесят, а он пробежал «десятку» быстрее сорока минут. Многие молодые могли бы позавидовать такому результату.

Все победители и призеры получили традиционные медали и кубки, а также награды от генерального спонсора соревнований ФПК «Инвест».