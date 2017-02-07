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06.02.2017, 15:21
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Общество
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Рязанским пенсионерам предлагают заняться йогой

В комплексном центре социального обслуживания населения города Рязани для подопечных отделения дневного пребывания начались групповые оздоровительные занятия с элементами йоги. Об этом сообщается на сайте министерства социальной защиты населения региона.

Данное направление открыто по многочисленным просьбам обслуживаемых и проводится с целью укрепления здоровья, профилактики болезней и пропаганды активного долголетия. На первом занятии отдыхающие выполняли несложные упражнения, делали укрепляющую дыхательную гимнастику под расслабляющую музыку.

Такие упражнения способны принести огромную пользу человеку в любом возрасте. Вместе с тем это – и отличная возможность поддерживать тело в тонусе, возможность с пользой провести время.

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