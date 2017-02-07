Спортсмен из Рязанской области завоевал бронзовую медаль первенства России по легкой атлетике

Первенство России по легкой атлетике проходило со 2 по 5 февраля в Чувашии. В нем приняли участие юниоры в возрасте до 20 лет. По итогам соревнований представитель ДЮСШ «Старт» города Скопина и СДЮСШОР «Олимпиец» кандидат в мастера спорта России Дмитрий Ракчеев завоевал бронзовую медаль в беге на 2000 метров с препятствиями. Он показал результат 5 минут 48,95 секунды. Спортсмен занимается под руководством тренеров-преподавателей Сергея Ефремова и Нины Куделиной.

Кроме того, в пятерку сильнейших в беге на 3000 метров с результатом 8 минут 38,23 секунды вошел другой рязанский спортсмен, воспитанник Кораблинской ДЮСШ и СДЮСШОР «Олимпиец» Максим Кузнецов.

Источник: сайт правительства Рязанской области