В Рязани наградили победителей V городского конкурса военно-патриотической песни «Россия – родина моя!»

В Рязанском Дворце молодежи прошел гала-концерт, на котором наградили победителей V городского конкурса военно-патриотической песни «Россия – родина моя!». В зале присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, школьники, почетные гости. Организатором конкурса выступил детско-юношеский центр «Звезда» при содействии управления образования и молодежной политики администрации города Рязани.

Конкурс проходил в течение нескольких дней. Жюри прослушало около 350 вокалистов и вокальных ансамблей из 51 образовательного учреждения Рязани. По итогам творческого состязания были определены победители в различных возрастных категориях. Уровень участников конкурса оказался настолько высоким, что члены жюри решили присудить два Гран-при. Одно из них – Анастасии Селивановой из школы № 72, вторая высшая награда досталась Марине Кузнецовой из школы №10.