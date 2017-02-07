Рязанские скульпторы, победившие на Кубке России, представят новую работу в Латвии

Юрий и Владимир Мистрюковы примут участие в девятнадцатом Международном фестивале ледовых скульптур в латвийской Елгаве. Художники – недавние триумфаторы открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»», который состоялся в Перми. Работа скульпторов «Танец Шивы» стала лучшей в номинации «Ледовая скульптура», обогнав творения маститых мировых художников.

Конкурс в Латвии пройдет с 10 по 12 февраля. Как рассказал Юрий Мистрюков, два года назад он уже участвовал в этом состязании с другим напарником. Теперь же братья отправятся к месту проведения 4 февраля, и эскизы их конкурсной работы уже утверждены оргкомитетом. Тема фестиваля – «Карнавал», и Мистрюковы готовятся создать ледяную маску высотой более трех метров. Лицо серьезного человека раскалывается пополам, и две половинки сдерживает сияющая фигурка ребенка. «Это образ: в каждом из нас прячется светлое и искреннее дитя, которое рвется наружу», – пояснил Юрий.

XIX Международный фестивале ледовых скульптур в Елгаве проходит на острове Паста. Участники возводят не только конкурсные скульптуры, но и небольшие художественные объекты. В этом году демонстрировать свое мастерство в работе со льдом будут мастера из 32 стран. Они будут трудиться над объектами с 5 по 10 февраля, а до 12 февраля рижане и туристы смогут оценить их работу.

На фото: эскизы конкурсной скульптуры.

Фото Павла Семянникова; из личного архива Юрия Мистрюкова