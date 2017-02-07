В выходные в четырех кафе и одном магазине Рязани пресекли незаконную торговлю спиртным

В минувшие выходные в Рязани прошли рейды по соблюдению антиалкогольного законодательства, сообщает об этом сайт УМВД России по области. Во время них было выявлено 5 нарушений: в магазине на улице Интернациональной и в кафе, расположенных на улицах: Циолковского, Островского, Зубковой и на Касимовском шоссе.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ, по которой грозит внушительный штраф. Полицейские в общей сложности изъяли из незаконного оборота 146 литров спиртного.