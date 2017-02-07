ФК «Рязань» сыграл вничью с «Химиком»

ФК «Рязань» в рамках подготовки к весенней части Первенства страны провёл первый контрольный матч. В Новомосковске подопечные Гарника Аваляна и Валерия Бахмутова сыграли с представителем ЛФЛ «Химиком» - 2:2.

Состав ФК «Рязань» в первом тайме: В. Яковлев, Митин, Шацких, Абовян, Нехов, Мишин, Лабзин, Миронов, Зайцев и два игрока, находящиеся на просмотре.

Состав ФК «Рязань» во втором тайме: Правкин, Морыганов, Баульчев, Абовян, Ващенко, Марычев, Танделов (Мещеряков, 75), Шахназаров, Жданкин, Мещеряков (Б. Яковлев, 67), игрок на просмотре.

Соперники договорились играть с обратными заменами. В первом тайме чувствовалось преимущество рязанцев: наша команда больше владела мячом, контролировала ход встречи. Как итог, на перерыв ФК «Рязань» ушёл лидером - 1:0, восстановившийся после травмы Иван Миронов точным ударом из-за пределов штрафной открыл счёт. Однако, уже на первых минутах второго тайма «Химик» сравнял счёт. А затем и вовсе вышел вперёд, реализовав пенальти. Кирилл Морыганов сбил игрока соперника, арбитр без колебаний указал на «точку».

На 67-й минуте матча в составе рязанцев на поле вышел Борис Яковлев, который и поставил точку в этом матче, во второй раз огорчив голкипера «Химика» - 2:2.

«Много было брака в игре обеих команд, частые потери мяча, несогласованность в действиях. Но, это первая игра после такого долгого перерыва. Мы посмотрели физические кондиции игроков и сейчас будем вносить коррективы в тренировки. Это рабочие моменты», –прокомментировал тренер ФК «Рязань» Валерий Бахмутов.

Источник: сайт ФК «Рязань»