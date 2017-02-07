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Главная страница / Новости Рязани и области
06.02.2017, 18:14
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Общество
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В Сасовской автошколе Рязанской области отметили 90-летие ДОСААФ России

На торжество собрались активисты ДОСААФ, ветераны, штатные сотрудники организации и курсанты учебного учреждения. Почетными гостями юбилейного мероприятия стали глава администрации города Сасово Евгения Ивановна Рубцова и ветеран Вооруженных сил, подполковник в отставке Михаил Григорьевич Абрамов.

Присутствующим показали видеофильм о деятельности ДОСААФ России. Председатель местного отделения ДОСААФ, директор автошколы Виталий Иванович Межорин отметил важную роль, которую выполняют образовательные учреждения ДОСААФ России в деле военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации будущих защитников Отечества. Он искренне поблагодарил главу администрации города Евгению Ивановну Рубцову за активное участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи, а также сообщил о том, что Евгения Ивановна решением Центрального Совета ДОСААФ России награждена медалью трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина.

На протяжении многих лет Сасовская школа ДОСААФ по результатам своей деятельности является лучшей автошколой Рязанской области. Медали "90 лет ДОСААФ России" и почетные грамоты регионального отделения ДОСААФ были вручены ветеранам и работникам автошколы Олегу Витальевичу Межорину, Татьяне Александровне Рябинкиной, Сергею Петровичу Букину, Александру Анатольевичу Бойлову.

После награждения юбилейными медалями слово для поздравления взяла глава администрации города Сасово Евгения Ивановна Рубцова. Она также сердечно поблагодарила ветеранов и сотрудников школы ДОСААФ за долголетний и добросовестный труд и вручила почетные грамоты и денежные премии преподавателям и мастерам производственного обучения Александру Анатольевичу Буйлову, Валентину Ивановичу Половинкину, Сергею Петровичу Букину, Юрию Тимофеевичу Можарову и Павлу Николаевичу Шуварикову.

После окончания торжественной части всем желающим показали учебные аудитории и классы, в которых проходят лекции, а также производственные мастерские и автомобильную технику, находящиеся в ведении Сасовской школы ДОСААФ.

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