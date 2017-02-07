В Скопине Рязанской области состоялись соревнования по лыжным гонкам на призы главы администрации Скопина и супругов Раменских

На лыжной трассе «Троицкая роща» соревнования собрали более 400 участников и зрителей. В этот день Скопин встречал спортсменов из Ряжска, Ухолова, Александро-Невского, Ухоловского, Кораблинского и Скопинского районов, а также спортсменов из г. Москвы и Московской области.

В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие глава администрации муниципального образования – городской округ город Скопин Олег Асеев, глава муниципального образования – городской округ город Скопин Валерий Луканин, депутат Рязанской областной Думы Виталий Терёхин и депутат Скопинской городской Думы Александр Люлюкин, заместитель главы администрации муниципального образования – городской округ город Скопин по социальным вопросам Ирина Ланина, мастер спорта международного класса СССР по лыжным гонкам, заслуженный тренер СССР и РФ, почетный профессор Российского государственного университета физической культуры Геннадий Раменский и его супруга, мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ Тамара Раменская, начальник отдела физической культуры и спорта г.Скопина Юрий Римский, начальник управления образования и молодежной политики г.Скопина Николай Калинин, начальник отдела культуры и туризма г.Скопина Марина Ретюнская, директор ГАУ ДО «ДЮСШ «Старт» Михаил Попов и другие почетные гости.

Спортсмены соревновались в 18 возрастных группах на дистанциях 2, 3 и 5 км. Начались соревнования с массового забега на 1 км, в котором приняли участие все желающие. По итогам массового забега в тройку призеров среди мальчиков вошли Чистотин Даниил – 1-е место, Бубликов Артем – 2-е место, Орехов Алексей – 3-е место; среди девочек – Сторожихина Кристина – 1-е место, Степанова Екатерина – 2 место, Герасимова Анна – 3-е место.

Для всех участников и гостей мероприятия работал пункт горячего питания, где желающие могли согреться горячим чаем с булочками и отведать ароматной гречневой каши. Праздничное настроение задавали лучшие творческие коллективы отдела культуры и туризма города. Победители и призеры награждались медалями и грамотами администрации города Скопина, призами супругов Раменских. Все участники соревнований получили памятную сувенирную продукцию от семьи Раменских.