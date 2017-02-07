Юные рязанские бильярдисты вернулись из Москвы с наградами

В минувшие выходные в столице прошел 1 этап открытого Кубка Москвы по бильярду среди юношей до 17 лет и девушек до 18 лет. В состязаниях приняли участие 79 спортсменов – 53 юноши и 26 девушек.

Среди участников были и рязанцы – воспитанники Федерации бильярдного спорта Рязанской области Иван и Илья Алпатовы, Кирилл Гранкин, Иван Королев, Арина Кривова, Анастасия Зорина, Валерия Малыгина, Елена Семенова.

По итогам турнира рязанская команда привезла домой три награды. «Серебро» среди юношей завоевал Иван Алпатов. «Серебро» среди девушек у Арины Кривовой, и «бронзу» получила Анастасия Зорина. Спортсмены являются воспитанниками детско-юношеской спортивной школы «ЦСК».