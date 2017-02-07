В Рязанской области обсуждается проект закона об Общественной палате региона

Необходимость принятия регионального закона «Об отдельных вопросах организации и деятельности Общественной палаты Рязанской области» возникла после принятия соответствующего федерального закона.

В предложенном на рассмотрение членов Общественной палаты проекте предлагается увеличить полномочия нового состава ОПРО до 3 лет. Изменяется порядок формирования палаты, на первом заседании из членов Общественной палаты предполагается избирать ее председателя. В законопроекте предлагается сформировать аппарат Общественной палаты. Законопроект регламентирует ряд существенных сторон деятельности региональной Общественной палаты. Участники заседания внесли ряд предложений и изменений в предложенный законопроект, которые будут рассмотрены на последующих этапах его обсуждения.

На пленарном заседании Общественной палаты утвержден план мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии в Рязанской области. В нем нашли отражение те вопросы и акции, в обсуждении и проведении которых будет принимать участие Общественная палата и ее постоянные комиссии. В план включены вопросы о состоянии воздушного бассейна г. Рязани, о несанкционированных свалках ТБО в Рязанской области, о проблемах статуса пос. Солотча и ряд других.

Члены Общественной палаты утвердили также план работы ОПРО на первое полугодие 2017 года.