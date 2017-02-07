Активисты Народного фронта в Рязанской области приступили к реализации проекта «Генеральная уборка»

На заседании регионального штаба Общероссийского народного фронта в Рязанской области подвели итоги работы в прошлом году и наметили приоритетные направления работы на нынешний. Члены регионального штаба ОНФ обсудили новый проект Народного фронта «Генеральная уборка», в рамках которого начал работу сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок». Он поможет зафиксировать все сообщения о нелегальных свалках мусора в регионах России. Сообщения можно направлять с мобильного приложения смартфона. Обнаруженные свалки будут обозначаться на карте красным цветом. После принятия первых мер реагирования точка окрашивается в желтый цвет, а на месте ликвидированной свалки на карте будет точка зеленого цвета. «Мы готовы занести на карту нашего региона несколько десятков пока красных и желтых точек. И задача на 2017 г. – сделать максимальное их количество зелеными», – отметил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Евгений Рыбаков.

Активисты ОНФ в рамках проекта «Генеральная уборка» особое внимание планируют уделить экологическому воспитанию школьников и молодежи. Планируется также популяризировать среди населения региона идею раздельного сбора мусора для его дальнейшей утилизации.

Представители регионального штаба Народного фронта обсудили вопросыблагоустройства дворовых территорий и городских общественных зон отдыха. На повестке дня остаются и вопросы качества строительства и ремонта дорог. По всем этим направлениям определены ответственные члены регионального штаба ОНФ.

«В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил учесть мнение жителей при благоустройстве городов и сел и предложил активистам ОНФ активно подключиться к этой работе, что мы и планируем осуществить, работая в этом вопросе вместе с органами власти, местного самоуправления», – отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Рязанской области Андрей Красов.