Лето на палитре

Преподаватель рязанской ДШИ №9 представил свою первую персональную выставку

Есть мнение, что хорошие вещи не делаются между делом – и все же по-настоящему одаренные люди всегда успевают творить.

Молодой педагог детской школы искусств №9 Иван Родин несколько лет подряд выводил своих учеников на летние пленэры – рисование пейзажей и городских сценок. И пока дети учились работать с красками и ловить красоту переменчивой природы, Иван Владимирович трудился наравне с ними. Из этих зарисовок, а также из работ, сделанных во время самостоятельных путешествий по области, родилась теплая подборка «Рязанские мотивы». Ее можно увидеть в одном из залов музея истории молодежного движения.

Экспозиция открылась в рамках проекта «Большие надежды». По замыслу организаторов, такие выставки должны помогать рязанцам и гостям города знакомиться с новыми талантами, а самим художникам, фотографам и мастерам – доносить свои идеи до людей. Картины Ивана Владимировича уже видели его ученики и коллеги из разных районов области. Живопись Родина выставлялась на региональной выставке Рязанского союза художников «Осень-2016», а также в собрании работ учеников и преподавателей художественных школ и училищ города в зале «Артрум». Теперь же пришло время для общения со зрителем один на один.

Сюжеты картин Ивана Родина просты и понятны каждому человеку: группка деревьев у реки скромно касается друг друга ветвями. Клубятся над рекой ленивые облака. Излучает тепло стена детской гимназии, освещенная солнцем и обрамленная цветами из палисадника. При этом согревают взгляд даже зарисовки карандашом, которые обычно смотрятся довольно строго. Гости выставки, и большие, и маленькие, отмечали, что художнику удается «оживить» даже невзрачные на вид здания. И, возможно, секрет не только в том, что на картинах изображено лето, но и в любви и нежности, которые автор вкладывал в каждый рисунок.

Иван Родин – выпускник Рязанского художественного училища, на данный момент студент Московского государственного института культуры. С 2013 года художник работает в Детской школе искусств №9 преподавателем живописи и уже имеет первую квалификационную категорию как педагог. И судя по тому, как поддерживали молодого живописца родственники, ученики и коллеги, нас ждет еще немало таких «согревающих» выставок. А пока «Рязанские мотивы» ждут зрителей до 21 февраля.