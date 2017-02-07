В свете ультрафиолета

Соревнования были красочными и зрелищными

В Рязани состоялся III Неоновый турнир по спортивному метанию ножа и топора. В нем приняли участие порядка тридцати человек. Среди них – представители клуба «Пересвет» (Рязань), клубов Freeknife и «Серебряный нож» (Москва), МОФСМН (Воскресенск), «78 Легион» (Санкт-Петербург), «Живой клинок» (Нижний Новгород), спортсмены из Луховиц и Чебоксар.

III Неоновый турнир проводился в свете ультрафиолетовых ламп, а в мишени спортсмены метали ножи и топоры со светодиодной лентой. По словам президента рязанской федерации спортивного метания ножа Владимира Спиркина, использование подсветки на ножах и топорах – это чисто рязанская идея, которая придает соревнованиям красочности и зрелищности.

Интересно, что упражнение «Рязанский косопуз» придумали и добавили в состязательную программу, исходя из истории нашего региона. Участники выполняют его, повязав на пояс кушак и сунув за него топор. Затем по команде судьи соперники метают орудие в мишень на скорость. Победитель «косопузой дуэли» определяется с помощью специальных датчиков. Кстати, на этот раз лучшие результаты в данном упражнении показали: среди женщин (на дистанции 4 метра) – Анна Цымбалова (клуб «Живой клинок», Нижний Новгород), среди мужчин (на дистанции 7 метров) – Роман Шлоков (клуб Freeknife, Москва).

В упражнении «Метание топора» победителями стали: среди женщин (на дистанции 4 метра) – Анна Цымбалова (клуб «Живой клинок», Нижний Новгород), среди мужчин (на дистанции 4+7 метров) – Константин Малышев (клуб «Freeknife», Москва). В упражнении «Безоборотка» наибольшее число попаданий было: среди женщин (на дистанции 3 метра) – у Венеры Дмитриевой (Чебоксары), среди мужчин (на дистанции 5 метров) – у Артема Дмитриева (Чебоксары).

Победителями в упражнении «Классика. Нож» стали: среди девочек (девушек) (на дистанции 3 метра) – Полина Паненкова (клуб «Пересвет», Рязань), среди мальчиков (юношей) (на дистанции 3 метра) – Максим Юрков (клуб «Пересвет», Рязань), среди женщин (на дистанции 3+5 метров) – Анна Кортунова («Серебряный нож», Москва), среди мужчин (на дистанции 5+7 метров) – Константин Малышев (клуб Freeknife, Москва).

В упражнении «Дуэль. Нож» наибольшее количество очков набрали: среди женщин (на дистанции 3 метра) – Венера Дмитриева (Чебоксары), среди мужчин (на дистанции 5 метров) – Владимир Стародумов (клуб Freeknife, Москва).

Стоит отметить, что в течение двух дней борьба за призовые места в турнире была весьма интересной и увлекательной, особенно в дуэльных состязаниях. Вместе с тем участники соревнований поддерживали друг друга. В рамках турнира участник из Чебоксар Артем Дмитриев провел семинар, включавший в себя теоретические и практические основы метания ножа.

Напомним, что в Рязани с понедельника по пятницу в клубе «Пересвет» проходят тренировки. Перед началом каждого занятия – обязательно инструктаж по технике безопасности. До недавнего времени метатели ножа и топора занимались в здании хостела «Лайк». Теперь же открыт еще один зал на территории стадиона ЦСК. Все это держится на энтузиазме людей. «Метание ножей – непризнанный вид спорта, его нет в реестре, поэтому получить поддержку на государственном уровне очень сложно», – отмечает Владимир Спиркин. Однако он и его соратники надеются, что когда-нибудь их увлечение станет признанным видом спорта.